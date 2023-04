Para coibir pesca predatória, PMA deflagra Operação Semana Santa

Nesta quarta-feira (5), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental iniciou a Operação Semana Santa, com o propósito de coibir a pesca predatória nos rios do estado de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 310 policiais de 27 subunidades da PMA foram mobilizados para reforçar as fiscalizações até a próxima segunda-feira (10), período em que se espera um aumento significativo no número de pescadores nos rios.

Segundo a PMA, a tradição de consumo de peixe durante os dias santos tem gerado um grande fluxo de pescadores nos rios nas últimas semanas, o que tende a aumentar ainda mais durante o feriado. Além da pesca, as atividades que envolvem pesqueiros nativos serão monitoradas com o intuito de coibir crimes ambientais e reduzir o número de autuações por infrações, que no ano passado chegou a 30 pessoas, sendo 21 delas por pesca predatória.

As ações preventivas de proteção aos cardumes serão intensificadas, incluindo a retirada de petrechos ilegais como redes, espinhéis, anzóis de galho e tarrafas, que são prejudiciais ao meio ambiente.

Embora a fiscalização se concentre principalmente na pesca, outros tipos de crimes ambientais também serão fiscalizados, tais como desmatamento ilegal, exploração ilegal de madeira, carvoarias ilegais, transporte de carvão e outros produtos florestais, crimes contra a flora, caça e outros crimes contra a fauna, bem como o transporte de produtos perigosos e atividades potencialmente poluidoras.

Regras de pesca

Mato Grosso do Sul possui a política de pesca mais restritiva do país, são 30 espécies com restrições de medidas de captura (algumas em nível de gênero, sendo que um gênero envolve várias espécies), além de 11 espécies de iscas vivas também com restrição de medidas.

São vários rios e locais, como cachoeiras, corredeiras com pesca proibida, em alguns rios só é permitida a pesca na modalidade pesque-solte, diversos petrechos de pesca que são proibidos, especialmente para o pescador amador, entre outras proibições.

O Comando da PMA alerta ainda, que quem for adquirir pescado, fato comum durante a Semana Santa, que preste bastante atenção na origem. Compre peixe de estabelecimentos autorizados, que se possam comprovar a origem e exija a nota fiscal do produto. Não compre de ambulantes, ou em beira de estradas, pois, as penalidades para quem adquire, transporta, ou pratica pesca predatória são extremamente restritivas.

Com informações da Polícia Militar Ambiental.

