Oficina capacita moradores do Jd São Conrado na confecção de ovos de Páscoa

A Associação de Moradores da região São Conrado em parceria com o Programa Voluntariado da Águas Guariroba promoveu na segunda-feira (3) uma Oficina de Ovos de Páscoa gratuita para os moradores da região. O curso foi realizado na sede da Associação e contou com a participação de colaboradores da concessionária.

Com a proximidade da Páscoa, a produção de ovos de chocolate torna-se uma atividade muito procurada e a oficina busca auxiliar os moradores a produzirem ovos com custo baixo, para que possam ter uma renda extra, além de possibilitar que pais façam seus ovos e possam distribuir para seus filhos. Durante o curso, os participantes aprenderam técnicas de produção, embalagem e comercialização dos ovos de páscoa.

“Participar de ações como essa afirmam a responsabilidade social da concessionária em ir além dos compromissos assumidos, por meio de projetos e ações de voluntariado. Nós fizemos questão de participar com o material e também com a mão de obra, pois entendemos que a doação de maior valor que podemos oferecer para as pessoas é o nosso tempo.” explica Bia Rodrigues, coordenadora de responsabilidade social da Águas Guariroba.

No início de março, a Associação de Moradores e o Programa Voluntariado da Águas Guariroba disponibilizaram aos moradores os ingredientes e insumos para a produção dos ovos de Páscoa. Com a oficina desta semana, a estimativa é de que cerca de 600 ovos sejam produzidos na comunidade e que serão distribuídos para os moradores.

"Esta oficina trazida em parceria com a Águas Guariroba trouxe aos moradores do Jardim São Conrado esta oportunidade de aprender a confeccionar ovos da páscoa que serão entregues para as crianças da região. É um trabalho conjunto que levará alegria para essas crianças no período de Pascoa", destaca a presidente da Associação de Moradores do bairro São Conrado, Márcia Rodrigues.

