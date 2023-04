Diego & Victor Hugo e Alok levam sertanejo e eletrônico ao palco da Expogrande

A dupla sertaneja Diego & Victor Hugo se apresenta hoje (15), a partir das 20h30, na 83ª Expogrande 2023, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Os artistas dominaram as rádios no primeiro semestre de 2021, com a música “Facas”, que conta com a participação de Bruno e Marrone e, até hoje, quando é tocada, é difícil algum amante do sertanejo não conhecer a letra. Além da dupla, a segunda atração da noite é o DJ Alok, artista brasileiro que conquistou o mundo com o eletrônico.

Diego e Victor Hugo

Autores de grandes hits gravados por Wesley Safadão e Henrique e Juliano, a dupla marcou o cenário da música sertaneja no Brasil. Inicialmente, Diego participava de uma banda de forró e pouco tempo depois se juntou a Victor Hugo, formando um grupo de pagode, e trabalhavam apenas por hobbie. Ao longo do tempo, cada um seguiu seu caminho, trabalhando em outros projetos, até que se reencontraram nos palcos: Diego tocava com a banda D’Corpo Inteiro e Victor Hugo fazia serviço de roadie, para um grupo de pagode de Uberlândia.

Após o reencontro, os dois deixaram o pagode e decidiram tocar sertanejo, compondo a lista de grandes nomes da música sertaneja ficando no topo das rádios e das plataformas digitais. Sucessos Entre os hits destaques da dupla, estão “Infarto”, “Pisadinha” e “Prefiro nem Perguntar”, que foram lançados antes da pandemia e, com isso, gravaram um novo DVD, com a música “Facas”, que tem participação de Bruno e Marrone – a música mais tocada nas rádios brasileiras no primeiro semestre de 2021.

Além disso, Victor Hugo compõe músicas e é responsável por assinar algumas canções de grandes cantores sertanejos, como: “Vai Doer” (Henrique e Diego); “Calafrio”, “Bebida com Saudade” e “Mais Amor e Menos Drama” (Henrique e Juliano); “Melhor Terminar” (Maiara e Maraisa); “Trégua” (Bruno e Marrone) e “Se Entrega”, da dupla Matheus e Kauan. Recentemente, a dupla lançou o DVD “Ao Vivo em São Paulo”, com 17 músicas.

O último show de Diego e Victor Hugo, em Campo Grande, foi na festa junina da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), em junho de 2022. A dupla, que já esteve outras vezes na Capital sul-mato-grossense, agradeceu pelo carinho do público em um post, em seu perfil do Instagram.

“Fechamos nossa semana [sendo recebidos] na nossa amada Cidade Morena CAMPO GRANDE/MS, cantando pra essa moçada tão especial, na carreira do DVH, cidade de muitos amigos e mestres da música sertaneja. Que HONRA fazer parte da Festa Junina da UCDB, simplesmente a Maior Festa Junina do MS! Não há frio que resista ao calor dessa moçada, foi demais. Até a próxima!”, disseram, na publicação.

Com isso, percebe-se que Campo Grande tem um lugar especial no coração de Diego e Victor Hugo, que sobem ao palco hoje (15), às 20h30, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Alok

Apaixonado pela música eletrônica desde a infância, Alok sobe ao palco da 83ª Expogrande após a apresentação de Diego e Victor Hugo.

Filho de pais DJs, Alok descobriu o amor pelo estilo eletrônico e começou a explorar instrumentos ao lado do irmão Bhaskar, quando decidiram trabalhar juntos tocando o estilo “psy trance”. Ao longo dos anos, Alok decidiu seguir carreira solo e, logo no início, teve duas músicas que fizeram grande sucesso no mundo eletrônico: “Snoop Sings”, sample de “Sings”, do Snoop Dogg, e um remix de “Puro Êxtase”, da banda Barão Vermelho.

Mas a música que fez Alok alcançar um milhão de reproduções rapidamente foi “We Are Underground”, lançada em 2013. Com isso, o DJ foi crescendo na música.

Ao ouvir as músicas de Alok, nota-se que elas possuem um clima nostálgico, de liberdade, divertido e também que nos transmite uma mensagem profunda, exemplos disso são alguns de seus sucessos mundiais, como: “Hear Me Now” (feat. Bruno Martini & Zeeba), “Ocean” (feat. Zeeba & IRO), “Alive (It Feels Like)” e “Fuego” (feat. Bhaskar).

Parceria com Brô MC’s

O 1º grupo de rap indígena do Brasil, Brô MC’s, das aldeias Jaguapiru e Bororó, de Dourados, gravou uma das músicas do primeiro álbum autoral de Alok, que busca investigar as raízes sonoras dos povos originários do Brasil. Em abril do ano passado, o grupo subiu ao palco da Expogrande, realizada no shopping Bosque dos Ipês, e soltou a voz, ao lado de Alok.

Próximo fim de semana

Na próxima quinta-feira (20), tem show de Matheus e Kauan e George Henrique e Rodrigo; na sexta-feira (21), é a vez de Gusttavo Lima e Pedro Sampaio; e no sábado (22), é dia de Luan Santana e Gustavo Mioto. Quem fecha a programação da Expogrande 2023 é o cantor Almir Sater e a dupla Jads e Jadson, com um show gratuito, no domingo (23).

Serviço:

A dupla Diego e Victor Hugo se apresenta hoje, às 20h30. Após a apresentação dos sertanejos, começa o show de Alok, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, 320, Vila Carvalho. Os ingressos para os shows estão sendo vendidos presencialmente, nas barbearias “A Banca” e on-line, pelo site: www.baladapp.com.br

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

