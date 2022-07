Empresários de Mato Grosso do Sul se reúnem com presidente Bolsonaro

O diretor do jornal O Estado, Jaime Vallér, foi recepcionado pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), na quarta-feira (27).

Jaime esteve representando os empresários de Mato Grosso do Sul na reunião com o ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, sobre a construção da ponte e sobre o Rio Paraná, ligando São Pedro do Paraná (PR) a Porto São João, em Bataiporã (MS). Bolsonaro já esteve na sede do jornal, em 2016, quando ainda era deputado federal.

Comitiva de empresários

Um grupo de empresários do setor produtivo de Mato Grosso do Sul e do Paraná cobram um estudo técnico para que a duplicação da BR-376, conhecida como a Rodovia do Agronegócio Brasileiro, entre Paranavaí e Nova Londrina. A obra que envolve a ponte irá encurtar as viagens ao Porto do Paranaguá em até 130 km.

O projeto está sendo discutido há mais de 4 anos. Quem protagoniza as negociações para viabilização da ponte é a Socipar (Sociedade Civil Organizada do Paraná), que envolve cerca de 200 lideranças, entre a classe política, a sociedade civil e grandes empresários.

Reivindicação antiga

O grupo alega que a ponte será fundamental para a economia dos dois Estados, principalmente por conta dos avanços no setor logístico e em outras áreas.

Na foto: Jaime Vallér diretor do Jornal O Estado do MS; advogado Edilson Avelar (diretor da Socipar); Tohoru Furukawa da APAVI; Alessandro Zenni da UEM; deputada Estadual do Paraná Maria Vitoria Barros; Joel Jaloto da Setcamar; Ivo Pierin Jr do Sind. Rural-FAEP (diretor Socipar); Eduardo Pasquini da SIMP; Demerval Silvestre presidente da Socipar; o presidente da República Jair Messias Bolsonaro; Cilinho Tortola presidente do grupo GTFouds; Cida Borghetti xonselheira de Itaipu; Afonso Akioshi da Fetranspar/Cocamar e Acema; o deputado federal e líder do Governo Ricardo Barros; Júlio César Leite prefeito de Terra Rica; e José Carlos Barbieri da Codem e ACIM.

