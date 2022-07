Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Simpatia e alto-astral serão seus trunfos para conseguir tudo que quiser nesta sexta-feira. Use seu entusiasmo para motivar os colegas e deixar o ambiente de trabalho mais leve e descontraído. Você também terá ideia muito criativas e pode usá-las para agilizar as tarefas e alcançar mais rápido as metas do dia. À tarde, controlar os gastos será seu maior desafio. Controle a impulsividade na hora das compras, pois pode levar algo que nem vai usar depois. Cheia de charme e carisma, você vai atrair pretendentes até sem querer. Clima sedutor e romântico também na união. Controle o ciúme para não brigar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua na Casa 4 incentivará você a priorizar as tarefas que você já domina e sabe fazer bem. Use seus dons e sua experiência para agilizar as tarefas e se destacar no que faz. À tarde, pode enfrentar tensões em família. Lua e Urano indicam que caberá a você o desafio de acalmar os ânimos e evitar discussões. Controle sua teimosia e pegue leve com a franqueza para não brigar. No amor, pode ser difícil esquecer alguém do passado e um encontro pode gerar atritos. Tente conversar sem discutir. Na vida a dois, vai ser bom conversar e relembrar bons momentos em programas caseiros.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Criatividade e bons argumentos serão os maiores aliados do seu trabalho nesta sexta-feira. Comunicativa como ninguém, você vai usar as palavras certas para agradar as pessoas e pode fechar ótimos acordos, principalmente no período da manhã. À tarde, é bom ter cuidado para não se envolver em fofocas, intrigas ou outras confusões. Meça suas palavras e lembre-se de que o segredo é a alma do negócio. Nas paqueras, uma boa conversa pode ajudá-la a conhecer melhor o alvo. O diálogo também será um bom aliado no romance, ainda mais se estiverem vivendo um momento instável: abra seu coração.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Seu foco continua nas finanças e você vai querer buscar outras fontes de renda para melhorar de vida. Cuidado com propostas de grana fácil e rápida, mesmo que venha de amigos, pois você pode acabar saindo no prejuízo. É bom ter cuidado também para não investir uma grana em projetos que não vai conseguir concretizar: evite decisões precipitadas. Marte na Casa 11 pode despertar paixão entre você e alguém da turma e vai ser difícil disfarçar o ciúme. Quem já vive um romance saberá valorizar a estabilidade da relação. Mas tenha cuidado para não azedar o clima com cobrança e exigências.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você vai usar toda sua energia para conquistar as coisas que deseja e sabe que merece. Confiante e determinada, vai explorar todo seu talento para se destacar no trabalho e buscar o sucesso. Marte e Urano, porém, avisam que é melhor não ir com muita sede ao pote, principalmente à tarde. Cuidado para não se desentender com os chefes ao adotar uma postura impulsiva ou teimosa demais. Saiba conciliar seus interesses com os dos outros para não brigar. Esta dica também vale no romance: respeite as diferenças e aposte no diálogo para encontrar um meio-termo que fique bom para você e seu bem.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Cautela e discrição serão bons aliados do seu signo nesta sexta-feira. Procure fugir de ambientes agitados e escolha lugares tranquilos para cumprir suas tarefas mais focada nos seus objetivos. Os estudos vão exigir mais sacrifícios de você hoje, por isso, foque em seus ideais e persista. Quem planeja viajar no fim do dia pode enfrentar alguns imprevistos ou desafios. Evite a pressa e controle a impaciência, pois sua irritação não vai ajudar. O amor pede discrição, ainda mais se estiver com alguém que já tem compromisso. Quem vive uma relação estável deve apostar no diálogo e reforçar a confiança.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O trabalho em equipe será mais produtivo para você no período da manhã. Depois, você pode ter alguns conflitos de interesses com colegas e, por isso, o melhor a fazer é agir sozinha, sem depender dos outros. À tarde, talvez tenha que repensar e mudar alguns dos seus planos para o futuro. Não insista em algo que você já sabe que não vai funcionar. Evite a teimosia. Ótima popularidade nas amizades e nas paqueras. Seu poder de sedução será irresistível, mas também pode atrair alguém que você não quer: avalie. No romance, valorize o companheirismo, faça planos com seu bem.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Carreira e trabalho terão prioridade e tudo indica que você não vai medir esforços para conquistar o seu lugar ao sol. Fique atenta, pois pode surgir uma boa chance de promoção no emprego. É bom se preparar para brigar pela vaga, pois os astros indicam que seus colegas vão entrar com força na disputa e não será nada fácil vencer a concorrência. Evite agir por impulso, prefira agir com a razão e aposte em bons argumentos para defender seus projetos. No amor, você será exigente e só dará chance a quem provar que merece. Na união, evite discussões e disputas de poder.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Lua e Mercúrio na Casa 9 despertam em você uma vontade enorme de experimentar coisas novas. No trabalho, você vai mostrar mais curiosidade e interesse por tudo que acontece ao seu redor. Procure se aproximar de colegas mais experientes e aprenda tudo que puder com eles. À tarde, será preciso conter seus impulsos para não discutir com colegas e clientes. Controle a impaciência e a rebeldia para não brigar. É bom pensar mais na saúde e redobrar o cuidado com a pressa para não se acidentar. Boa noite para quem planeja viajar. No amor, as afinidades contarão mais pontos. Conversas importantes na união.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Mudanças que você iniciou ontem podem ter repercussões em sua vida nesta sexta-feira. É uma boa fase para exercitar o desapego e descartar coisas que você guarda por guardar, mas sabe que não vai usar mais. Também terá facilidade para cortar o cordão umbilical e romper relacionamentos que não fazem mais sentido em sua vida. Não será tarefa fácil, mas será libertador. À tarde, procure controlar melhor os gastos. No amor, você vai esbanjar sensualidade e vai atrair como ímã.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Unir-se aos colegas e trabalhar em grupo pelas metas em comum continua sendo uma ótima opção para você. A Lua estimula a cooperação e você deve focar na união para se dar melhor no emprego. À tarde, porém, a Lua vai se desentender com Marte Urano, o que pode dificultar bastante o seu convívio com parentes. Se você trabalha em família, terá que ter muita paciência e muito jogo de cintura para evitar conflitos e conciliar seus interesses com os dos parentes. Boa fase para investir num relacionamento sério. Se você já tem seu par, estimule o diálogo, mas evite retomar assuntos do passado para não brigar.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Seu pique para o trabalho continua acentuado e você pode aproveitar o estímulo dos astros para colocar o serviço em dia e fechar a semana com a sensação de dever cumprido. Mercúrio na Casa 6 indica que terá muita criatividade e grande facilidade para falar e expor suas ideias. Porém, à tarde, terá que se controlar para não ser autoritária ou teimosa demais ao defender suas opiniões. Controle suas reações e meça as palavras para não brigar. Você pode deixar o romance em segundo plano ou se envolver com quem já conhece. A dois, adie conversas difíceis e busque diálogo para esclarecer mal-entendidos.