Homem é encontrado morto em aldeia de MS

Um homem de 37 anos foi encontrado morto em uma residência que faz parte da Reserva Indígena de Dourados, localizado nas aldeias Jaguapiru e Bororo, corpo foi achado nesta sexta-feira (29).

Segundo as informações o homem teria tido uma discussão em família na última noite de quinta-feira (28) e atualmente duas pessoas são colocadas como suspeitas do crime.

O corpo da vítima apresenta várias perfurações no corpo de algum objeto cortante, provavelmente os cortes em seu corpo foram realizados por uma faca.

A polícia militar e a polícia civil ainda estão no local e o caso ainda está sendo investigado.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações do site Dourados News.