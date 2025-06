Mulher com deficiência intelectual é encontrada com hematomas em casa e caso é investigado em Campo Grande

Uma mulher de 50 anos foi encontrada com múltiplos hematomas e feridas em avançado estado de cicatrização dentro do banheiro de sua residência, na noite dessa sexta-feira (20), em Campo Grande. O caso foi registrado como suspeita de violência e está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h da madrugada deste sábado (21) para atender a ocorrência na Santa Casa, onde a vítima havia dado entrada. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher apresentava vermelhidão intensa no rosto, tronco, braços e pernas, além de um dos braços com coloração escura, próxima ao roxo profundo. Ela não respondeu às perguntas dos policiais e demonstrava um estado próximo à inconsciência, além de indícios de deficiência intelectual grave.

O companheiro da vítima, um homem de 56 anos, afirmou à polícia que estava há 23 dias em Presidente Prudente (SP), a trabalho, e que havia retornado para casa apenas na noite anterior. Segundo ele, ao chegar na residência, encontrou a mulher caída no banheiro e acionou imediatamente o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a levou para o hospital.

O homem disse não saber o que pode ter acontecido durante sua ausência. A polícia, no entanto, apura a origem dos ferimentos, a possibilidade de negligência ou violência doméstica, e se outras pessoas podem ter tido acesso à residência durante esse período.

A equipe médica da Santa Casa também foi ouvida e relatou a gravidade dos machucados, indicando que os hematomas não são recentes, o que reforça a hipótese de agressões anteriores.

A vítima segue internada sob cuidados médicos, e o caso está sob investigação da Polícia Civil. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) também pode ser acionada, dependendo da evolução das apurações.

