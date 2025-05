Em tom de adeus, Riedel define futuro quando voltar dos EUA

Governador dá a entender que saída do partido já está próxima

Somente na volta da viagem que fará esta semana aos Estados Unidos onde participará do fórum empresarial, o Brazilian Week, e depois o Estado aproveitará a oportunidade para realizar o MS Day é que o Governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel começará a definir o seu futuro político. Em Dourados , no fim de semana ele já começou a falar em tom de despedida do PSDB mas ainda não sinalizou qual será o seu destino.

“Qualquer que seja om nosso destino s levarei tudo que vive dentro do PSDB”. Disse o Governador Eduardo Riedel durante entrevista concedida em Dourados sem , no entanto dizer que já exista uma definição quanto ao partido em ele e o ex-governador Reinaldo Zzambuja, bem como o grupo que hoje está no PSDB. Riedel admite já ter convite do, presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab,o Partido Liberal através do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Riedel também não confirmou se estará presentena reunião que foi marcada para o próximo dia 21, pelo ex-governador e atual presidente regional do PSDB Reinaldo Azambuja com a Executiva nacional do PL que deve contar com a participação Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla.Neste encontro Reinaldo Azambuja admitiu que será dado andamento as trativas para que o grupo assuma o comando d partido em MS conforme ficou combinado no anoi passado quando Bolsonaro apoiou a candidatura do Beto Pereira a prefeitura de Campo Grande.

A permanência no PSDB parece cada vez menos viável a aguardada fusão ou F[composição de uma Federação entre o PSDB e o Podemos não surtiu o efeito esperado de revigorar a sigla. A expectativa era de que a nova legenda pudesse formar uma federação com partidos de maior presença nacional, como Republicanos ou MDB. No entanto, esse cenário perdeu força nas últimas semanas: o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, já descartou publicamente essa possibilidade, e, embora ainda haja diálogo com o MDB de Baleia Rossi, as chances são vistas como remotas.

Após a filiação de Eduardo Leite (RS) ao PSD e a a migração de Raquel Lyra (PE) para o mesmo partido em março, o PSDB se vê cada vez mais esvaziado , Eduardo Riedel (MS). unico governador fica fragilizado com seu prjeto de reeleição. Na mesma toada, o grupo político de Leite no Rio Grande do Sul, que inclui 30 prefeitos, foi incentivado pelo governador a acompanhá-lo em sua nova sigla.

Riedel irá acompanhado dos secretários de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e o de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Elias Verruck, além de técnicos. Para esta viagem , apesar de tersolicitado autorização da Assembleia , como ficará fora poi r um periodo inferir a 15 dias não necessidade de aprovação dos parlamentares enem de deixar o cargo com o vice-governador José Carlos Barbosa.

