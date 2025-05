Homem morre após facada em casa e família contesta versão da esposa em Corumbá

O corpo de um homem de 51 anos foi encaminhado ao SVO (Serviço de Verificação de Óbito) após uma morte cercada de contradições na cidade de Corumbá, a 429 km de Campo Grande. Ele morreu na noite do último sábado (10), após ser ferido por uma faca dentro de casa. A versão inicial aponta um acidente doméstico, mas familiares contestam o relato da esposa da vítima e pedem investigação.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, a esposa da vítima afirmou que estava lavando a louça com uma faca nas mãos quando foi surpreendida com um abraço por trás do companheiro. Assustada, ela teria se virado bruscamente e, de forma acidental, o golpeado no peito.

O homem chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa de Corumbá, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito para confirmar se a morte foi realmente acidental ou se houve outra causa. Ainda não há prazo para a conclusão do laudo.

No entanto, familiares do homem afirmam que a versão da companheira apresenta inconsistências. Uma parente, ao ligar para a mãe no domingo (11) pela manhã para desejar Feliz Dia das Mães, foi informada de que o homem havia morrido após uma queda no banheiro, o que contradiz a versão registrada oficialmente.

Posteriormente, a família soube que a vítima teve o pulmão perfurado por uma faca, o que, segundo eles, é incompatível com um simples acidente doméstico. As dúvidas aumentaram após a esposa do homem ter demonstrado pressa em realizar o enterro, sem velório e sem permitir a realização de exames mais aprofundados, além de dispensar o apoio de outros familiares nos trâmites para o velório e sepultamento.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada, decorrente de fato atípico. A polícia aguarda o resultado dos exames periciais para esclarecer a verdadeira causa da morte. Até o momento, ninguém foi preso.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais