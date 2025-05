Camila Jara passa por cirurgia contra cancêr de tireoide e inicia recuperação

Deputada federal por Mato Grosso do Sul diz estar confiante no tratamento e reforça compromisso com o mandato

A deputada federal Camila Jara (PT-MS), de 29 anos, passou por cirurgia na tarde desta segunda-feira (12) para tratamento de um câncer na tireoide. De acordo com a própria parlamentar, o procedimento foi bem-sucedido e marca o início do processo de recuperação. A informação foi compartilhada nas redes sociais no início da tarde.

Camila havia revelado o diagnóstico no último dia 6, após realizar exames durante uma cirurgia anterior. Desde então, vinha recebendo mensagens de apoio de eleitores, colegas de partido e da população em geral. Apesar do quadro de saúde, a deputada segue desempenhando suas funções remotamente e protocolou licença médica apenas para justificar a ausência física.

No post publicado após a cirurgia, ela disse estar confiante no tratamento e agradeceu o carinho recebido nos últimos dias. A parlamentar também reforçou o compromisso com o mandato e afirmou que, em breve, estará de volta à linha de frente.

A previsão é de que Camila permaneça internada por mais alguns dias e, na sequência, inicie a iodoterapia — etapa comum no tratamento do câncer de tireoide. Ela é a parlamentar mais jovem da bancada federal de Mato Grosso do Sul.

