Em Terenos, Gerson Claro destaca transparência e impacto de investimentos em obras de MS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, participou nesta sexta-feira (24) da agenda de entrega e lançamento de obras no município de Terenos, reforçando a importância da aplicação responsável dos recursos públicos e a transparência na execução dos investimentos em infraestrutura no Estado. O evento contou com a participação do governador Eduardo Riedel, do prefeito de Terenos Arlindo Landolfi, O ex-governador Reinaldo Azambuja e demais autoridades.

A programação incluiu a assinatura da ordem de início de serviço para a implantação e pavimentação da rodovia MS-355, além da entrega da ponte em concreto sobre o Córrego Barreirinho e das obras de pavimentação asfáltica e drenagem na Perimetral Oeste e vias adjacentes.

Durante o evento, o parlamentar destacou que as obras são resultado direto de um planejamento voltado ao desenvolvimento regional. “A nossa concentração é em resultado, e é isso aqui”, afirmou, ao mencionar que os investimentos fazem parte de um financiamento de aproximadamente R$ 2 bilhões aprovado pela Assembleia Legislativa junto ao BNDES.

Gerson Claro enfatizou que os recursos têm destinação específica para infraestrutura, com impacto direto na atração de novos empreendimentos e na melhoria da qualidade de vida da população. “Quando o financiamento é feito para melhorar a infraestrutura e permitir que o Estado cresça, nós estamos gerando oportunidade e preparando Mato Grosso do Sul para os grandes investimentos que tem recebido”, pontuou.

O deputado também ressaltou que as obras não estão concentradas em uma única região, mas distribuídas em todo o Estado. “Do jeito que tem aqui, tem em outras regiões, nos quatro cantos de Mato Grosso do Sul”, disse, ao citar que, além dos recursos financiados, outros R$ 950 milhões estão sendo investidos diretamente nos municípios.

A nova rodovia terá papel estratégico para a logística regional, conectando municípios e facilitando o acesso a destinos importantes. “Essa obra vai integrar cidades e permitir, por exemplo, um acesso mais rápido a Bonito, evitando trechos com maior fluxo”, explicou o deputado.

Ao abordar o cenário político, Gerson Claro reforçou a necessidade de manter o foco nos resultados concretos. “O debate político faz parte, especialmente em período eleitoral, mas não podemos perder o rumo de trabalhar pela população”, afirmou.

Ele também destacou avanços em outras áreas, como educação e saúde, apontando que os investimentos em infraestrutura caminham junto com melhorias nos serviços públicos. “É importante mostrar para a população como os recursos estão sendo utilizados e os resultados que estão sendo alcançados”, completou.

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