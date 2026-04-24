Idoso encontrado morto no Rio Aquidauana é identificado; causa foi afogamento

Foi identificado como Cecílio Mauro Colino, de 76 anos, o homem encontrado morto na manhã desta quinta-feira (23) no Rio Aquidauana. Ele morava em Anastácio, era conhecido na região e vivia sozinho em uma casa alugada.

O corpo foi localizado por pescadores, preso a uma galhada na margem do rio. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e encaminhou a vítima ao IMOL. A identificação foi confirmada por exame necropapiloscópico. Conforme a necropsia, a causa da morte foi afogamento, sem sinais de violência.

Segundo o site Princesinha News,durante a madrugada, a Polícia Militar encontrou objetos pessoais da vítima na região da Prainha de Anastácio, entre eles uma bicicleta, uma Bíblia, um cobertor e um cartão do SUS.

Conhecido como “Mauro Montanha” ou “Mauro da Torre”, ele trabalhou na década de 1990 na manutenção de torres de TV no Morro do Paxixi.

O caso segue sob apuração, mas, até o momento, não há indícios de crime.