Em sessão na Câmara de Vereadores, Tabosa denúncia Sesau e uso de veículos de servidores para visitas domiciliares

Na 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande, na manhã de hoje (28), o vereador Marcos Tabosa (PDT) denúncia a situação precária da saúde pública de Campo Grande.

Segundo o vereador, os enfermeiros estão utilizando de meios próprios para realizar visitas à pacientes em casa. “Vocês estão obrigando os enfermeiros a visitarem as pessoas com dinheiro próprio , com carro próprio, com gasolina própria e ai deles se não visitarem as pessoas” diz Tabosa. Ele ainda diz que a Sesau (Secretária Municipal de Saúde) promove a perseguição contra servidores, chamando a secretária de “terrorista”.

Em discurso na sessão, Marcos Tabosa ainda acusa o Secretário de Saúde Municipal, José Mauro Filho, de desrespeitar a Portaria nº 825 de 25 de abril de 2016, que diz que é obrigação da secretaria disponibilizar os veículos para a locomoção das equipes de saúde.

Ele ainda alfineta o secretário, questionando o destino do dinheiro da saúde. ” Dinheiro vem. O que você faz com o dinheiro? Porque as unidades estão destruídas, mofadas, um lixo. Não tem remédio. Mas para fazer um contratinho, para arrumar autocrave em vez de comprar você é bom”.

Com informações da repórter Beatriz Feldens.