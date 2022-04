Um acidente entre motociclista e uma carreta bitrem bau registrado na manhã de hoje (28), deixou o trânsito caótico na saída para Três Lagoas, no anel rodoviário em Campo Grande.

A carreta que estava carregada com isopor seguia para a Avenida Gury Marques onde seria descarregada, mas no percurso na altura do pontilhão do anel rodoviário acabou atingindo um motociclista.

A motocicleta parou embaixo do caminhão, mas as duas pessoas que estavam no veículo, mas não sofreram ferimentos graves.