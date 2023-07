Em reunião com Pedro Caravina, Dr. Victor Rocha pede apoio para Saúde Pública de Campo Grande

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) aproveitou a visita institucional realizada pelo secretário de governo, Pedro Caravina para solicitar apoio para a Saúde Pública da Capital. O encontro aconteceu na quinta-feira (06) na Câmara Municipal de Campo Grande.

Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde, tem solicitado melhorias no atendimento médico da Capital. “Nossa população tem sofrido com a falta de medicamentos, faltam leitos, falta atendimento pediátrico. Sem contar nas filas de espera por consultas e exames”.

Victor Rocha disse que com o MS Mais Saúde, várias especialidades serão atendidas, mas o parlamentar progressista acredita numa parceria com o governo do Estado para resolver as demandas da Saúde da Capital. “Temos que fortalecer os hospitais, que estão com repasses defasados, melhorar a Atenção Básica, fazer concurso público para aumentar o número de profissionais da Saúde, facilitar o acesso a consultas e exames. Tem pessoas que estão há anos aguardando um exame ou uma cirurgia. Queremos fortalecer as ações da Saúde na Capital junto com o governo de MS, pois atendemos pacientes não só de Campo Grande, mas de todo o MS”, pontuou o presidente da Comissão de Saúde.

Durante o encontro, o secretário Pedro Caravina apresentou ainda os três principais eixos que pautam a atuação do Governo do Estado. Citou a educação, como instrumento importante para transformação da sociedade, a saúde, com o foco no Projeto MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila, buscando de forma permanente zerar filas de cirurgias e exames, além do foco na atenção básica, e a infraestrutura, com destaque às obras de drenagem e pavimentação.

A visita também contou com a presença do secretário-executivo Gustavo Pereira, chefe da Secretaria Executiva de Gestão Política da Capital.