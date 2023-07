Dia da Pizza: surpreenda sua família com uma massa de chocolate para pizza

Criada no sul da Itália, a pizza foi aos poucos conquistando o mundo, e chegou ao Brasil em meados de 1910, por meio de imigrantes italianos. Hoje, a versátil iguaria se tornou uma verdadeira paixão nacional. De acordo com dados da APUESP, Associação Pizzarias Unidas do Estado de São Paulo, mais de 1 milhão de pizzas são consumidas diariamente no país. Não é à toa que o Brasil é o segundo maior consumidor de pizzas do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos.

No Brasil, é possível encontrar uma grande variedade de sabores de pizzas que vão desde os mais tradicionais, como a mussarela, até os mais peculiares, como strogonoff. Além disso, é possível escolher entre diferentes tipos de massa, como a de longa fermentação, tradicional, pan, integral, entre outras opções. E que tal ir além e experimentar uma massa de chocolate?

Ingredientes

1kg de farinha de trigo

10g de fermento biológico fresco

25g de sal

25g de açúcar refinado

20g de cacau em pó

550g de água

50g de óleo de girassol

Modo de preparo

Para preparar sua massa de chocolate, você deverá misturar em uma batedeira todos os ingredientes secos (farinha de trigo, açúcar refinado, sal, Cacau em Pó e o fermento biológico fresco) e misturar levemente. Na sequência, adicione a água.

Após isso, sove a mistura até que consiga obter uma massa. Para que ela fique com um aspecto liso, acrescente o óleo de girassol e sove a massa novamente, pois é importante que todos os ingredientes estejam homogeneizados. Com este processo, sua massa de chocolate ficará com a consistência e a aparência ideais.

Depois, divida a massa em 4 bolinhas de tamanhos proporcionais. No entanto, evite fazer essa separação com as mãos. Opte por usar uma faca.

Coloque-as em uma vasilha com tampa e deixe descansar por pelo menos 2 horas em temperatura ambiente.

Após o descanso, sua massa deverá crescer e estará apta para manuseio. Nesse ponto, aliás, você já poderá abri-las no formato de discos e preencher com os recheios doces de sua preferência!

