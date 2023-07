Copa Pantanal de voleibol se encerrou com decisões de títulos neste final de semana

Com a presença de bom público, encerrou-se na tarde de ontem (9), Ginásio do Sindicato dos Bancários, em Campo Grande, a Fase Estadual da XII Copa Pantana. A competição teve disputas dos títulos das categorias Sub 15 e Sub 17, nos naipes feminino e masculino, com a participação de vinte e duas equipes da Capital, Três Lagoas, Bonito e Coxim.

A equipe feminina do Campo Grande Vôlei / AECGV, conquistou o título da categoria Sub 15, ao vencer a equipe da Escolinha Leomar por 2 sets a 1 (parciais de 25×22, 14×25 e 16×14). A medalha de bronze ficou com a Escola SESI na terceira colocação.

Já na categoria Sub 15 Masculina a equipe da Escolinha Pezão conquistou o título ao vencer na final a Escola SESI, por 2 sets a 1 (parciais de 25×22, 23×25 e 15×07). Na terceira colocação ficou a equipe CTM / AALMACG.

A disputa da medalha de ouro na categoria Sub 17 Feminina, foi de muita rivalidade. A equipe do Colégio Referencial confirmou o favoritismo e venceu o Campo Grande Vôlei / AECGV por 1 sets a 1,(parciais de 20×25, 25×22 e 15×10). Completando o pódio na terceira colocação, quem levou foi a Escolinha Pezão

Na última decisão pela categoria Sub 7 Masculino, vitória da equipe Escolinha Pezão contra EE Flavina Marina por 2 sets a 0 (parciais de 25×20 e 25 x16). A medalha de bronze ficou a SEJUVEL / Três Lagoas.

