Em prestação de contas da Sesau, Dr. Victor Rocha cobra melhorias para Capital

Presidente da Comissão de Saúde reforça necessidade de aquisição de medicamentos e substituição da frota de ambulâncias do Samu

O vereador e presidente da Comissão de Saúde, Dr. Victor Rocha (PP) cobrou durante a Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) melhorias para a Saúde Pública de Campo Grande. Entre as cobranças do parlamentar estão a aquisição de medicamentos, substituição das ambulâncias do Samu e também a apresentação do projeto do Hospital Municipal.

“Foram elencados diversos problemas durante a prestação de contas. Entre eles a falta de mais de 100 medicamentos que fazem parte da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) estão faltando. Campo Grande precisa de 10 ambulâncias de suporte básico e 4 de suporte avançado. Porém, a frota está sucateada. Os veículos possuem cerca de 400 mil km. Alguns com mais de 6 anos de uso, deixando a população Campo-grandense à mercê da ausência de transporte na hora da urgência e emergência”, disse o parlamentar progressista.

Outro questionamento feito pelo Dr. Victor Rocha foi relacionado ao Hospital Municipal, que na prestação de contas consta como não executado, porém o poder executivo afirma que já possuem a área e o projeto. “Nem o conselho municipal de saúde recebeu o projeto do hospital municipal, muito menos a Comissão de Saúde da Câmara de Campo Grande. Se realmente há esse projeto é um projeto secreto”, lamentou o presidente da Comissão de Saúde.

Por fim, Dr. Victor Rocha disse que espera que pelo bem da população de Campo Grande, a equipe da Sesau possa resolver todas essas questões para oferecer uma Saúde Pública de qualidade.

A Audiência Pública o Samu que Campo Grande Precisa será realizada no dia 11 de março a partir das 14 horas na Câmara Municipal de Campo Grande. Todos estão convidados para participar.

Com informações da assessoria