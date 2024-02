Campanha de multivacinação irá mobilizar três postos de saúde neste sábado em Corumbá

Neste sábado(2) três postos de vacinação em Corumbá estarão abertos para campanha de multivacinação. Serão aplicadas as vacinas contra a dengue para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos e as vacinas do Calendário Nacional de Imunização.

A vacina da dengue desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda foi aprovada pela Avnisa contém vírus vivos atenuados da dengue. Ela induz respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. O imunizante é aplicado em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações.

Confira os postos de vacinação abertos neste sábado e os respectivos horários:

Centro de Saúde da Ladeira – 08h às 18 horas

UBS Simone Flores – 08h às 13 horas

Centro Comunitário do Bairro Vitória Régia – 08h às 12 horas.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram