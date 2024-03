Jovem é executado com pelo menos 6 tiros no Aero Rancho

Jovem de 19, identificado como Patrick Arruda Rodrigues, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (29), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Uma câmera de segurança capturou o momento em que dois homens em uma motocicleta realizam os disparos.

As imagens mostram Patrick correndo pela rua Tancredo Neves, por volta das 19h. Ele tenta se esconder atrás de um carro vermelho, onde fica por segundos, abaixado. Após isso, dois homens em uma moto vão em direção ao jovem e realizam um disparos em direção a ele.

Após balearem Patrick, os dois descem da moto, e desferem socos, chutes e mais tiros em direção à vítima, que foi atingida no abdômen, mão e cabeça. Eles fogem em seguida. No momento do atentado, uma mulher com um carrinho de bebê passava pela rua, e precisou corre e procurar abrigo.

Patrick chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele tinha passagens pela polícia quando ainda era menor. O caso segue em investigação e os suspeitos ainda não foram identificados.