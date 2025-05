Em Pequim, Lula cumpre agenda com empresários e prepara assinatura de acordos com a China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou, nesta segunda-feira (12), uma intensa agenda de compromissos em Pequim, onde cumpre visita oficial à China até a próxima quarta-feira (14). O foco do primeiro dia é o estreitamento de laços econômicos entre Brasil e China, com destaque para reuniões com grandes empresários chineses e o encerramento de um seminário bilateral que reúne empreendedores dos dois países.

De acordo com o Palácio do Planalto, Lula começou o dia reunido com Lei Zhang, CEO da Envision Energy, uma das maiores empresas do mundo na produção de turbinas de energia eólica. Em seguida, teve encontro com Cheng Fubo, presidente da Norinco, corporação industrial que atua em diversos setores estratégicos, como defesa, automotivo, eletroeletrônicos e produtos químicos.

Os encontros aconteceram ao longo da manhã de segunda-feira em Pequim — ainda noite de domingo no horário de Brasília — no hotel onde o presidente está hospedado. Na parte da tarde, Lula prossegue com reuniões voltadas ao setor de saúde, seguidas pela assinatura de acordos bilaterais. Ao final do dia, o chefe do Executivo participa do encerramento do seminário Brasil-China, que visa fomentar parcerias comerciais e investimentos conjuntos.

Encontro com líderes chineses e assinatura de acordos

A agenda do presidente brasileiro se intensifica na terça-feira (13), quando Lula participará da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) com o governo chinês. A Celac é o único organismo internacional que congrega quase todos os países da América Latina e Caribe, e o encontro sinaliza uma nova etapa na cooperação entre a região e o gigante asiático.

Ainda na terça, o presidente cumprirá visita de Estado com reuniões oficiais com autoridades chinesas, incluindo o presidente da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji, o primeiro-ministro Li Qiang e, por fim, uma reunião ampliada com o presidente Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo. Durante o encontro, está prevista a assinatura de ao menos 16 acordos bilaterais, abrangendo áreas como energia, comércio, meio ambiente, tecnologia e cooperação científica.

Lula desembarcou na China na noite de sábado (10), acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e de uma comitiva composta por ministros e assessores. A viagem é parte de uma agenda internacional que incluiu passagem por Moscou, onde o presidente brasileiro se encontrou com Vladimir Putin e participou da cerimônia pelos 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazista, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.

