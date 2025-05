Seis presos fogem de delegacia em Ponta Porã; dois ainda estão foragidos

Na tarde do último sábado (10), seis detentos fugiram da carceragem da Primeira Delegacia de Policia Civil de Ponta Porã. Segundo informações, os indivíduos forçaram a grade de uma das celas, e quebraram o cadeado que dá acesso ao pátio externo, onde pularam um muro de mais de três metros de altura.

Logo após o ocorrido, a fuga foi detectada pelos agentes e as forças de seguranças iniciaram o procedimento de busca. Um dos foragidos, de 44 anos, foi capturado pela Policia Civil, por intermédio da SIG (Seção de Investigações Gerais). Já a Policia Militar, prendeu outros três fugitivos, com idades entre 22 e 38 anos.

Dois homens, Pedro Lucca de Lima Santos e Guilherme Crisóstomo Alves, naturais do estado do Paraná ainda seguem foragidos.

A Polícia Civil reforça que conta com o apoio da população para localizar os foragidos. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo número (67) 9639-2747.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram