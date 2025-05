Três meses após atropelamento de corredora, Justiça começa a ouvir testemunhas

A Justiça de Mato Grosso do Sul realiza nesta terça-feira (13) a primeira audiência de instrução do caso que investiga a morte da corredora Danielle Oliveira, atropelada em 15 de fevereiro deste ano na MS-080, em Campo Grande. O processo tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri e é conduzido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos.

O réu, João Vitor Vilela, de 22 anos, estudante de medicina, não será ouvido nesta etapa. A pedido da defesa, o depoimento dele foi adiado para o dia 10 de junho. O advogado Roberto Rosa alegou compromisso profissional previamente marcado no Rio Grande do Sul.

Na audiência desta terça, estão previstas oitivas com testemunhas de acusação e defesa. Entre elas, está Luciana Timóteo, amiga de Danielle e também vítima do atropelamento, que sofreu ferimentos leves e foi liberada após atendimento médico no mesmo dia.

O caso

O acidente ocorreu na manhã de 15 de fevereiro, quando Danielle e Luciana treinavam com um grupo de corrida ao longo da rodovia estadual. Segundo relatos de testemunhas e da polícia, João Vitor, que dirigia sob efeito de álcool, ultrapassou o grupo de atletas e, ao retornar para a pista de rolamento, atingiu as duas mulheres. Danielle morreu na hora.

O impacto foi tão forte que o veículo percorreu cerca de 70 metros até parar. Testemunhas que presenciaram o atropelamento conseguiram deter o motorista, retirar a chave do carro e acionar as autoridades. João foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada.

Posteriormente, em 24 de fevereiro, a defesa entrou com pedido de revogação da prisão, que foi negado. A decisão foi revertida em segunda instância em 21 de março, quando o desembargador Alexandre Branco Pucci, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), concedeu liberdade provisória ao estudante.

João responde pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. O caso causou comoção entre atletas e a população local, com mobilizações pedindo justiça e maior segurança para esportistas que treinam em vias públicas.

