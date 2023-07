Em nova troca de cadeiras, Costa Neto assume subsecretaria do Procon

Conforme publicação desta quinta-feira (06) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) a subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon será agora comandada por José Ferreira da Costa Neto. A nomeação foi feita em edição extra e outros servidores também foram exonerados.

O novo titular do Procon de Campo Grande já atuou no período de 2022 a 2023 como diretor-presidente da Anater (Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural) em Brasília, no Distrito Federal. Ele também já foi diretor-administrativo Financeiro e de Fiscalização da Conab (Cia Nacional de Abastecimento) entre os anos de 2019 e 2022.

José Ferreira da Costa Neto entra no lugar de Cleiton Thiago Almeida Pereira, subsecretário da pasta que havia sido nomeado em 2021 e foi exonerado na edição de ontem do Diário Oficial. Quem também foi exonerado foi Anísio de Barros Mandetta, primo do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que ocupava o cargo de diretor-adjunto do Procon, desde 2021. Cleiton deixa a pasta para trabalhar no gabinete da Prefeita Adriane Lopes (PP).

Ao aceitar o convite da prefeita Adriane Lopes para assumir a Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, Costa Neto disse que sua experiência de quase 40 anos atuando em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso lhe capacita para o novo desafio.

“Me sinto preparado e muito motivado para essa missão que a Prefeita me conferiu. Acredito que fortalecer o trabalho em equipe será uma das prioridades à frente da pasta, o que permitirá avançar para que todos os objetivos sejam alcançados. Um trabalho junto à comunidade, priorizando a parte educativa e de conscientização, é o que eu imagino que traga mais efeito em termos de resultados. Estou animado para realizar um trabalho sério e que surta efeito. Acredito muito no sucesso por meio de uma gestão compartilhada, em um ambiente justo, digno, fraterno, para chegarmos onde pretendemos”.