Mulher é socorrida em estado grave após cair em córrego

Uma mulher foi socorrida na manhã de hoje (6), com sangramento na cabeça, após cair no Córrego Segredo, na Avenida Ernesto Geisel, região central de Campo Grande. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, fazendo o trabalho de resgate a vítima, que não possuía documentos de identificação.

Conforme informações dos socorristas, a mulher, que é moradora de rua, caiu na parte de concreto do córrego, onde não escorre água.

Um veículo de socorro especializado da Ursa (Unidades de Resgate de Salvamento Aquático) esteve no local. A vítima foi encaminhada a Santa Casa em estado grave e com sangramento na cabeça. Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.