Arraiá de São Bento traz missa sertaneja com música e comidas típicas neste fim de semana

Tradicional em Campo Grande, o Santuário Nossa Senhora da Abadia realiza neste fim de semana, a nona Edição do Arraiá de São Bento. A festa começa com a santa missa com início às 19h. Para o pároco do Santuário, padre Paulo Vital, a celebração quer ser uma Ação de Graças a Deus por toda a vida, belezas e trabalho realizado no campo, os frutos da terra que sustenta e esta a origem da vida humana em todo lugar.

A vida rural tem a ver com as festas juninas e retrata também as atividades exercidas nos mosteiros, que ficavam na área rural, onde os monges sobreviviam do cultivo da terra.

“Teremos músicas típicas sertaneja raiz adaptadas com letras que falam da nossa fé, da palavra de Deus, tudo pensado em vivenciar essa experiência mais simples que é a vida no campo. Tudo preparado com muito amor para esse momento de espiritualidade dedicado a São Bento, cuja data é celebrada no dia 11 de julho”, explicou o padre.

Programação

No primeiro dia de festa (8), logo após a missa, haverá a apresentação da dupla Gilson e Junior, além de concurso de quadrilhas, barracas de doces, show de prêmios, pescaria além de outros pratos típicos deste período de festas. No domingo (9) a festa começa às 17h com a missa dominical e quermesse. A apresentação fica por conta do músico Arthur Vilalva também após a missa das 19h.

São Bento

Desde jovem, São Bento mostrou-se um estudante dedicado e promissor. Porém, sentindo-se chamado por Deus para uma vida monástica, ele deixou seus estudos e retirou-se para viver uma vida de oração e contemplação. Durante esse período, São Bento buscou a solidão e a disciplina espiritual em busca de uma conexão maior com Deus.

Com o passar do tempo, São Bento foi atraindo seguidores que também buscavam uma vida monástica. Ele estabeleceu a famosa Ordem de São Bento, também conhecida como a Ordem Beneditina. Através dessa ordem, ele estabeleceu a “Regra de São Bento”, um conjunto de princípios e diretrizes que orientavam a vida monástica.

A Regra de São Bento teve como máxima o lema: “ora et labora” (oração e trabalho), integrando perfeitamente a espiritualidade e o trabalho como uma constante na vida monástica. Os monges beneditinos eram encorajados a se engajar em atividades produtivas, como a agricultura, o cultivo da terra e o cuidado dos animais. Essas tarefas eram vistas como oportunidades de servir a Deus e à comunidade, além de sustentar a vida monástica.

Ao proteger o trabalho no campo, São Bento reconhecia a importância da conexão com a natureza e da dependência da terra para a sobrevivência. Ele acreditava que o trabalho árduo e a simplicidade na vida cotidiana ajudavam a disciplinar a mente e o corpo, facilitando a busca espiritual e a introspecção.

São Bento é conhecido também por sua luta contra os males do corpo e especialmente da alma. Sendo famosa e poderosa a sua oração de exorcismo inscrita numa medalha muito popular.

Serviço

O Santuário Nossa Senhora da Abadia fica nos altos da Avenida Afonso Pena, número 7120, bem em frente à Cidade do Natal. A entrada no Arraiá de São Bento é gratuita.