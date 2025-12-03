Aos 101 anos, José Vilela mantém hábito diário de ler O Estado

Na semana em que celebra 23 anos de história, o jornal O Estado compartilha a trajetória de um fiel leitor, o senhor José Alves Vilela, de 101 anos, morador de Corguinho (MS).

Seu José é apaixonado pela leitura do jornal e mantém esse hábito há mais de 20 anos. Os exemplares de O Estado são levados até ele, e essa rotina se tornou parte essencial de seus dias. A neta Grazielle Vilela, responsável por entregar o jornal, conta que ele aguarda com expectativa as próximas edições. “Me cobra sempre quando não levo o jornal dele”.

Ela explica que, embora nem sempre seja possível enviar o jornal do dia durante a semana, isso não diminui o entusiasmo do avô. Quando os exemplares chegam, ele lê e relê todos, tanto nos dias úteis quanto nos fins de semana. “Não são todos os dias que ele recebe o jornal porque dependemos do envio pela van, mas ele lê tudo o que chega até ele, e revisita as edições com muito interesse”.

Quando o jornal atrasa ou não chega, a reação é imediata e visível. “Ele fica visivelmente decepcionado”.

Aos 101 anos, seu José gosta de conversar sobre tudo o que lê. A neta conta que ele comenta as notícias com detalhes e profundidade. “Ele conversa sobre todos os assuntos. Nos faz uma verdadeira leitura das notícias”.

Embora aprecie todas as editorias, costuma se interessar especialmente por temas ligados à política, ao agronegócio e aos assuntos do cotidiano. A leitura diária não apenas informa, mas também estimula sua mente e suas conversas. “Além de ler, ele quer discutir os assuntos. Isso mantém ele ativo e muito lúcido”.

Entre as memórias mais marcantes da família está a imagem clássica e carinhosa de José lendo o jornal. “Ver ele com as pernas elegantemente cruzadas e com o jornal aberto é uma visão que jamais será esquecida”.

Por Geane Beserra