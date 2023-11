Lideranças acreditam que Lei do Pantanal deve ser aprovada sem novas alterações

Audiência pública realizada na tarde de ontem, também debateu necessidade de uma legislação federal

Uma nova audiência pública foi realizada ontem (29), sobre a Lei do Pantanal, com o objetivo de apresentar pontos que precisam ser alterados antes da aprovação. Foram debatidas sugestões por órgãos envolvidos que acreditam que não deve haver mudanças drásticas até seguir para a aprovação.

Uma demanda do meio ambiente foi necessária para iniciar a discussão sobre o futuro do Pantanal. Depois de muito trabalho, o texto foi apresentado nessa terça-feira (28), na Assembleia Legislativa, pelo governador de Mato Grosso do Sul. A ideia é apresentar, de forma geral, os principais pontos e aspectos, para que todos tenham conhecimento.

Guilherme Dalponte, integrante da Fundação Neotrópica do Brasil, esteve presente na audiência pública, e explica que alguns pontos precisam ser esclarecidos. “Quando se fala em reserva legal não ficou claro qual será a área prioritária e quais áreas serão compensadas. Não ficou claro qual o mínimo da reserva legal de cada propriedade”, disse.

Dalponte ressalta ainda que o número de reserva legal não é o ideal, ou seja, deveria ser mais que 65%. “A Embrapa admitiu, numa nota técnica, afirmando que a reserva legal deve ser acima de 67%”, finalizou.

Diretor-executivo da Famasul, Lucas Galvan enfatizou, ao jornal O Estado, que a Lei do Pantanal deve seguir para aprovação sem muitas alterações. “A lei contempla o que nós tínhamos de preocupação – a valorização dos homens e mulheres pantaneiros que residem no Pantanal há mais 300 anos. Eles são responsáveis por manter mais de 85% de preservação da área, o objetivo é valorizar os produtores renumerando-os. Se preciso, na hora de regulamentações, alterações serão feitas”, concluiu.

Leonardo Gomes, integrante do SOS Pantanal, explica que o processo foi analisado da maneira correta, consultando quem realmente conhece o Pantanal. “Entendemos que um projeto de lei como esse nunca vai ficar perfeito para todas as partes interessadas. O mais importante é que foi feito um projeto que garante a preservação do meio ambiente. Nossa expectativa é que seja aprovado já na assembleia e em 2024 comece a regulamentação. Queremos apresentar, da melhor forma, a quem está lá, no Pantanal, do modo mais simples possível”, finalizou.

Arthur Falcete, secretário Executivo do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, afirma que a lei foi construída em cima de um conceito econômico e social. “A nossa expetativa é a facilidade na tramitação, pois o projeto contempla as principais demandas da sociedade”, avaliou.

Por Thays Schneider.

