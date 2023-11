Em Curitiba, Adriane Lopes participa de evento internacional e reforça desenvolvimento da Capital

Na manhã desse domingo (12), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes participou da 35ª Convenção da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil (CONFAM), em Curitiba (PR), com o tema “Inovação e Conhecimento para o fortalecimento da Mulher”. Em seu discurso, a chefe do executivo Municipal ressaltou o projeto prioritário da gestão, que é o desenvolvimento econômico da Capital, além das novas possibilidades comerciais que surgem a partir da Rota Bioceânica e as Rotas de Integração Latino-Americanas (Rilas), para o município.

O evento teve início no último sábado (11) e segue até a terça-feira (14), reúne mais de 320 empresarias de todo o Brasil, de outros países da América Latina e da Europa. A prefeita da Capital de Mato Grosso do Sul, Adriane Lopes palestrou no “Painel 1: Inovação e Tecnologia nas Cidades”, ao lado da também prefeita de Uberaba (MG), Elisa Araújo; da vice-presidente da Positivo Tecnologia; com a mediação de Juliana Karam.

“Hoje estar aqui representando Campo Grande, a Capital de Mato Grosso do Sul, é um prazer imenso, e poder compartilhar um pouco da nossa gestão. A nossa Capital possui quase um milhão de habitantes e um PIB superior a R$ 30 Bilhões e nós pretendemos avançar ainda mais, a partir do posicionamento geográfico da nossa cidade, com as possibilidades que surgem com as Rilas. O nosso projeto prioritário é o Desenvolvimento Econômico Sustentável. Inauguramos recentemente um Parque Tecnológico, estamos modernizando a gestão municipal, lançando novas ferramentas, e seguimos potencializando o que Campo Grande tem de melhor”, discursou a Prefeita.

E neste domingo ainda foram abordados o Metaverso, além do lançamento do Aplicativo BPW Brasil. Também durante o evento há uma exposição de produtos e serviços das associadas, além de uma ferramenta que recebe o nome de NEGOCIOMETRO, que calcula os negócios realizados durante o encontro.

“É uma oportunidade de conexão, gerar negócios e promover o conhecimento entre empresárias de todo país. Fortalecer o empreendedorismo feminino e movimentar a economia é uma das premissas de nossa organização que conta com 94 anos internacionalmente, e possui status consultivo da ONU [Organização das Nações Unidas] desde 1947”, destaca a presidente da BPW Brasil, Alison Regina Mazza Lubascher.

Ainda durante sua fala, a Prefeita ressaltou os índices da Capital. “Vamos seguir expandindo, dando oportunidade para todos. Por ser mulher, empreendedora, e gestora, nós estamos fomentando o avanço do município. Temos o menor índice de desocupação entre as capitais; diariamente são oferecidas pela Funsat, mais de duas mil vagas de emprego, ou seja, quem quer uma oportunidade encontra em Campo Grande”, finalizou a Prefeita.

BPW

Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais – é uma organização não governamental sem fins lucrativos, de utilidade pública, sem credo, apartidária, não assistencial, que tem a missão de fomentar, coordenar e orientar dinamicamente o processo de crescimento das mulheres, estimulando sua inserção no cenário econômico, político e social, fortalecendo a comunidade local, tornando-a mais justa e humana com a participação de todos os segmentos.

BPW é uma organização internacional fundada na Suíça em 1930 e hoje está presente em mais de 100 países com mais de 40.000 associadas, realizando inúmeros projetos que fomentam o empreendedorismo, a capacitação de lideranças e implementam projetos de responsabilidade social para melhorar a qualidade de vida de mulheres e meninas em todo o mundo.

A BPW tem status consultivo na ONU desde 1947 e tem representantes atuantes em diversas agências da ONU em Nova York, Viena e Genebra. Participa ativamente de eventos internacionais públicos e privados, que discutem, apoiam e fiscalizam o desenvolvimento das políticas públicas para mulheres e cumprimento dos acordos internacionais.

Parktec CG

O Parque Tecnológico é um projeto inovador que resulta em transformação digital foi inaugurado neste mês sob a idealização da chefe do Executivo municipal, Adriane Lopes. É o espaço onde onde empresas, centros de pesquisa, universidades e outras instituições poderão se reunir e promover desenvolvimento tecnológico e inovação, um propulsor para a cultura empreendedora e socioeconômica de Campo Grande e de toda a América Latina.

O Parque Tecnológico é um hub de inovação e excelência que impulsiona o avanço tecnológico, pesquisas de ponta e o crescimento econômico.

O espaço age como um núcleo de ideias e criatividade, que oferece espaços de trabalho modernos e inovadores. A missão é fomentar a colaboração entre empresas, startups, instituições de ensino e profissionais renomados do setor, acelerando a inovação e promovendo um crescimento sustentável.

Na estrutura do ParkTec CG possui sala de reuniões, estúdio para podcast e ambientes compartilhados. Os setores tecnológicos prioritários propostos para início do projeto são: AgroTech, Logística, Bioeconomia, Health, GovTech e Economia Criativa.

Rilas

A Rota Bioceânica é um projeto econômico, produtivo e logístico, que estimulará a integração aduaneira e o comércio regional.

Sua efetivação conectará o Centro-Oeste brasileiro aos portos do Norte chileno, através de corredores rodoviários, transformando Campo Grande (MS) em importante hub de distribuição para o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile; reduzindo a distância, o tempo e o custo com o acesso, via Pacífico, aos principais consumidores de commodities do mundo e também aos grandes polos de tecnologia da Ásia e da América do Norte.

Rota Bioceânica

A Rota tem extensão de 2.396 quilômetros (a partir de Campo Grande) e liga os dois maiores oceanos do planeta, do Atlântico ao Pacífico pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina.