Criminoso é morto após troca de tiros com a polícia após roubo de veículo

Na madrugada de hoje (13), um criminoso foi morto por policiais do Batalhão de Choque após realizar o roubo de um veículo, na Rua Cachoeira do Campo no Bairro Portal Caiobá em Campo Grande.

Segundo informações da polícia, “Neglo Blu” como é conhecido, teria roubado um HB20 na Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes, por volta de 01h. Logo após o crime, ele seguiu até uma boca de fumo no bairro Portal Caiobá.

Diante dos dados repassados, os policiais foram até o bairro, quando ouviram ruídos vindos de uma residência e ao olhar pela janela, percebeu uma pessoa com uma arma em mãos. Os policiais pediram para o suspeito largar a arma, porém a ordem não foi respeitada, sendo realizado o disparo em direção ao criminoso. O rapaz foi encaminhado à UPA (Unidade Pronto Atendimento) do Bairro Leblon, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, os policiais encontraram um revólver Cal.32 em posse de Nego Blu e uma garrucha que foi encontrada atrás da cama onde estava o suspeito. Os policiais também localizaram uma mochila com os pertences da vítima, como documentos e cartões.

Os materiais foram encaminhados à perícia técnica. O veículo roubado foi localizado e encaminhado a delegacia.

