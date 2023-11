Náutico vence o São Gabriel e pula para a 2º colocação no Estadual Série B

Na tarde de ontem (12), no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, o Náutico venceu o São Gabriel por 3 a 1, e pula para a segunda colocação na tabela do Campeonato Estadual Série B, com 9 pontos. O líder da competição é o Corumbaense com 10 pontos.

O placar foi aberto pelo Náutico aos 3 minutos do primeiro tempo, com Brian em cobrança de pênalti. A vantagem não durou muito, quando aos oito minutos, Gustavo Corona invadiu a área e rolou para Juvenil empurrar para o fundo das redes. 1 a 1.

O segundo tempo começou bastante agitado, quando aos 12 minutos, em jogada de velocidade do Náutico entre o centroavante Lucas Caetano acionou o velocista camisa 11, Mosquito. A zaga do São Gabriel bateu de cabeça e a bola sobrou para o próprio Mosquito que desviou a bola e empurrou a bola para o fundo das redes. 2 a 1.

A vitória do Náutico foi finalizada aos 33 minutos da etapa final, com Theo que pegou a bola limpa na área após a zaga do São Gabriel errar no rebote, e o meio campista empurrar por cima do goleiro Juninho. 3 a 1 para equipe de Campo Grande.

Com o resultado, o Náutico avança na tabela com 9 pontos. O líder do campeonato é o Corumbaense que venceu no sábado o União ABC, no estádio Arthur Marinho em Corumbá e dorme na liderança com 10 pontos.

Acompanhe a tabela completa atualizada

Corumbaense – 10 pontos

Náutico – 9 pontos

Portuguesa – 7 pontos

São Gabriel – 7 pontos

Águia Negra – 5 pontos

Misto – 2 pontos

União ABC – 0 ponto

Segundo o regulamento da competição, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais da competição. Os finalistas garantem o acesso ao Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024

