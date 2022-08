Em convenção, PP oficializa seus principais nomes para as eleições; confira

O Progressistas realizou sua convenção partidária na manhã desta sexta-feira (5). O partido oficializou Tereza Cristina como candidata ao Senado por MS. Além disso, homologou a candidatura de 9 deputados federais e 18 estaduais.

O PP é um dos principais partidos da coligação que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, Luiz Ovando e Tereza Cristina, deputados federais, oferecem um apoio a política governamental da presidência. Além disso, no legislativo estadual, a legenda é forte, com Marçal Filho; Londres Machado; Gerson Claro; Barbosinha e Evander Vendramini.

O partido também utilizou a convenção para consolidar a união com o PL. Juntos, os dois partidos representam um quarto da casa. As duas maiores bancadas da Câmara correspondem aos dois partidos. São 77 parlamentares do PL e 57 do PP.

Alcides Bernal, ex-prefeito de Campo Grande e filiado ao Progressistas, esteve presente. O político analisou o cenário político nesse período próximo as eleições.

“Nessa eleição ai os políticos antigos estão querendo dominar com antecedência. Tentando evitar candidaturas competitivas. Se nota com clareza que estão ganhar o jogo antes das eleições. Com isso a população não tem candidatos. O que eles representam? Então, temos que conclamar a população a enxergar o que esta acontecendo. Não pode votar em ‘ele rouba, mas faz’. E a gestão tem que ser eficiente, uma gestão que atenda ao anseio da população.

Tereza Cristina, que é a atual presidente do diretório estadual do PP em Mato Grosso do Sul, esteve na convenção e reforçou a expectativa com essa campanha eleitoral.

“Nós estamos só começando essa caminhada. A partir de hoje, com as convenções feitas, nós teremos alguns dias para arrumar a burocracia. Mas o ponta pé inicial para essa campanha foi dado. Nós teremos que eleger Deputados Estaduais, Deputados Federais, Senadores, Governadores e Presidente da República. Então, estaremos junto e unidos por um projeto em Mato Grosso do Sul.”

O partido também declarou apoio do PSDB, ao Governo do Estado. O candidato tem o apoio de Bolsonaro. Tereza Cristina consolidou esse apoio e confirmou presença na convenção dos tucanos, que acontece logo após do PP.

“Daqui a pouco estaremos lá no PSDB, apoiando nosso candidato a Governador, Eduardo Riedel, e todas as coligações que estarão com os Progressistas, nessa, com certeza, vitoriosa coligação pelo projeto do Mato Grosso do Sul. Que tenhamos o maior número de eleitos em nossa coligação”

