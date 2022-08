Ex-senador Pedro Chaves está de saída do PP e deve apoiar Puccinelli ao governo de MS

O Ex-senador Pedro Chaves está de saída do Partido Progressista (PP). Segundo fontes obtidas pelo Portal O Estado Online, o parlamentar não definiu o seu caminho, mas deve apoiar André Puccinelli ao governo de Mato Grosso do Sul.

O Portal Estado MS entrou em contato com o ex-senador que confirmou a informação. Segundo Pedro Chaves, ele já tem uma reunião marcada para quarta-feira (10) com André Puccinelli para analisar e confirmar o seu apoio. Questionado sobre o seu futuro, disse que definirá qual partido deve se filiar, após uma conversa com Puccinelli.

Em março deste ano, o ex-senador se desvinculou do Partido Republicanos (PR) e entrou no Progressista (PP). A articulação foi realizada entre os partidos, onde Chavez ficou como suplente no Senado, por conta da indefinição de Tereza Cristina.

Ainda este ano, Pedro Chaves também se desvinculou do cargo de secretário especial na Casa Civil do Governo de Mato Grosso do Sul desde fevereiro de 2019, onde atuou diretamente com Reinaldo Azambuja (PSDB), Eduardo Riedel (PSDB), Eduardo Rocha (MDB).

