Em Brasília e com novos projetos, prefeita impulsiona desenvolvimento

Na busca por mais recursos para o andamento de obras e projetos importantes para a Capital, Adriane Lopes reuniu-se com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em Brasília, na última quarta-feira (21). A prefeita de Campo Grande também esteve com a senadora e presidente estadual do Progressistas em Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, e o deputado federal Dr. Luiz Ovando, políticos com ampla representatividade e força no Legislativo federal.

As conversas, em ambas as reuniões, foram pautadas nos projetos de infraestrutura para drenagem e pavimentação de diversos bairros, requalificação e expansão da malha cicloviária de Campo Grande, construção de praças e parques, revitalização de Unidades Básicas de Saúde e a construção do Hospital Municipal. O esforço da chefe do Executivo municipal vem de encontro às necessidades impostas pela chegada da Rota Bioceânica, que tornará Campo Grande um hub logístico e centro de distribuição de mercadorias, gerando economia eeficiência. “Estivemos em Brasília na busca por mais recursos para lançamento de obras importantes nos bairros, que certamente irão proporcionar melhorias na qualidade de vida das pessoas. Campo Grande é reconhecida, hoje, como a 7ª melhor Capital para se viver no Brasil, certificada como modelo de excelência em gestão pública. Mas, não estamos satisfeitos, estamos, todos os dias, lutando por quem mais precisa do poder público municipal.”, ressaltou Adriane Lopes.

Campo Grande: Capital das Oportunidades

Por meio do anúncio de novos projetos como o Juntos pela Escola, do início das obras de construção do Condomínio Belas Artes no Cabreúva, de reuniões em Brasília e, não menos importante, do alinhamento com o PP de Tereza Cristina e do senador e ex-ministro Ciro Nogueira, Adriane Lopes tem posicionado cada vez mais Campo Grande como a Capital das Oportunidades.

A cidade encontra-se em pleno desenvolvimento, crescendo em ritmo acelerado e apresentando múltiplas possibilidades de expansão.

