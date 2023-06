Vôlei masculino: Brasil reage, mas perde para Japão no tie-break

A seleção masculina de vôlei sofreu o segundo revés na Liga das Nações ao tropeçar diante do invicto Japão no tie-break por 3 sets a 2 (23/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 16/18), nesta quinta-feira (22), em Orleans (França). A seleção, agora quarta colocada na tabela, volta a competir às 11h30 de sábado (24), contra a Eslovênia (3ª), em jogo válido pela segunda rodada da fase classificatória.

A equipe japonesa começou avassaladora, abrindo 2 sets a 0 no placar. No entanto, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto, mostrou resiliência, arrancou o empate, e levou a decisão para o tie-break. E não faltou luta até o final: os brasileiros salvaram quatro match-points antes de seleção asiática fechar em 18/16 e selar a vitória por 3 sets a 2.

“A gente tentou a vitória o tempo todo. É uma competição longa, temos que pensar no desenrolar da competição e vamos tentar já focar para o próximo jogo, mas temos que tirar alguns aprendizados. Entramos um pouco lentos no início da partida. E o Japão impecável, não podemos tirar o mérito do Japão em momento algum. Mesmo com as dificuldades, com o Japão jogando bem, a equipe lutou o tempo todo, buscou ponto a ponto, e acabamos perdendo o jogo no detalhe, 18/16 no tie-break. Sabíamos que ia ser um jogo muito equilibrado. Mas a gente tem que acreditar no processo. Estamos evoluindo, pensando sempre em crescer, e tudo isso faz parte da nossa caminhada”, analisou Dal Zotto, em depoimento à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

O maior pontuador da partida foi o japonês Ishikawa , que anotou 27 pontos. Do lado brasileiro, quem mais pontuou foi o oposto Alan (20). Outro destaque da seleção foi o ponteiro Honorato com 16 pontos, 11 deles só no ataque.

“Acho que a equipe japonesa tem todo mérito por esta vitória. É uma equipe que está na ponta dos cascos, realmente pronta. Eles jogam juntos há cinco, seis anos e têm um entrosamento muito bom. Nossa equipe está em construção, se entrosando, então faz parte do processo. Acho que o que valeu foi nossa luta, a persistência que é a característica principal desse grupo, a gente deixou tudo dentro de quadra hoje. Agora é seguir para o próximo jogo. A temporada é longa e acredito que a gente ainda vai evoluir muito, ainda tem muito lastro para evoluir”, disse o jogador.

Formato da competição

A Liga reúne as 16 seleções mais bem ranqueadas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês). A primeira fase classificatória teve início em 6 de junho e vai até 9 de julho. Cada equipe disputa 12 partidas (quatro por semana em sedes diferentes). Ao final, as oito melhores avançam às quartas de final, sendo que a Polônia já tem a classificação garantida por sedia a fase final da Liga das Nações. Os jogos da competição também somam pontos para o o ranking mundial da FIVB, um dos parâmetros na corrida por vaga olímpica aos Jogos de Paris 2024.

Programação

Segunda rodada (fase classificatória) – Orleans (França)

24/6 (sábado) – 11h30 Brasil x Eslovênia

25/6 (domingo) 12h30 Brasil x França

Fase eliminatória (quartas de final em diante) – Polônia

De 19 a 23 de julho

Com informações da Agência Brasil.