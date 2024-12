Divulgado o gabarito oficial do vestibular 2025 da UEMS

Foi divulgado nesta quinta-feira (19) o gabarito oficial do vestibular 2025 da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). A prova aconteceu no dia 24 de novembro em 19 cidades do estado, e a publicação foi feita no Diário Oficial do Estado.

Ao todo, 10.730 candidatos se inscreveram para concorrer a vagas em 30 cursos oferecidos pela universidade. O resultado final será divulgado no dia 20 de janeiro de 2025, com as aulas começando em fevereiro.

Os candidatos que entraram com recursos sobre o gabarito preliminar também podem acessar a lista com os resultados dos pedidos.

As vagas estão distribuídas em 50% para o Processo Seletivo Permanente UEMS 2025 – Histórico Escolar e para o Processo Seletivo Vestibular UEMS 2025, e os outros 50% para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

As cidades onde a prova foi realizada incluem: Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.