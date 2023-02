Eloy Terena comenta sobre finalização para executar ministério

O secretário-executivo do ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena usou sua rede social para mostrar que está sendo uma árdua tarefa para construir o ministério.

Eloy destaca as dificuldades em estruturar tanto fisicamente quanto os trabalhos emergências. “Olá parentes! Hoje estou gravando este vídeo para falar um pouco de como está sendo árdua a tarefa de construir um ministério inédito dos povos indígenas. Assumimos esta missão e estamos levantando este edifício, montando a equipe, elaborando as normativas e programas, estruturando os locais físicos de trabalho e lidando com as emergências nos territórios indígenas.”, desabafou Eloy.

Desde que aceitou o convite o advogado mostrou o interesse em trabalhar de forma responsável neste desafio como dito quando foi convidado: “Nós recebemos esse convite com bastante honra e, ao mesmo tempo, muito ciente da nossa responsabilidade. Também agradeço a confiança depositada pela ministra em minha pessoa. O trabalho aqui é, de fato, implementar e defender os povos indígenas”, detalhou o secretário-xecutivo do ministério dos Povos Indígenas.”, comemorou Eloy.

