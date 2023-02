Sonho antigo de moradores ganha forma na Cafezais

Governo do Estado comemora parte da obra na avenida dos CAFEZAIS pronta. Foram pavimentados 420 metros da nova via que dará a acesso à Avenida Guri Marques. Também seguem no local as atividades de drenagem, implantação de ciclovia e preparação da base para continuar o asfalto.

O governador Eduardo Riedel afirmou que vai promover obras de infraestrutura urbana nas 79 cidades, para melhorar a vida da população. “Faremos uma gestão que privilegia a ação nos municípios, inclusive na Capital. Temos este compromisso e vamos cumprir. Estas obras e investimentos ajudam no desenvolvimento das cidades, com o olhar atento ao cidadão”.

Além da duplicação, o Governo do Estado realizou outras frentes de trabalho na Avenida dos Cafezais, que ao todo somam um investimento de R$ 9,5 milhões. Já foi concluído o recapeamento da Avenida da rua do Patrocínio até a rua Delegado Alfredo Hardman, faltando apenas uma intervenção na rua Catiguá.

Também foi concluída uma alça de acesso a Cafezais na esquina da rua Patrocínio. Assim que for feita a duplicação, será realizada a recuperação do pavimento da parte antiga, por onde passam os carros atualmente.

Outros pontos estão recebendo drenagem, para depois contar com a reconstrução do asfalto, como por exemplo, no trecho da Paulo Frontim até a rua Castorina Rodrigues da Luz. Este é mais um empreendimento do Governo do Estado para melhorar a vida da população de Campo Grande.

As obras vão beneficiar os moradores dos bairros Canguru, Centro-Oeste, Macaúbas, Marajoara, Mário Covas e Paulo Coelho Machado. A Avenida Cafezais é a principal via que liga estes bairros, sendo importante polo comercial, com lojas, supermercados, restaurantes, bares e escritórios.

