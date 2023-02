Governador determina medidas em prol das famílias de Bonito

As últimas chuvas no interior causaram transtornos e na tarde de ontem (25), o governador Eduardo Riedel (PSDB), afirmou em sua rede social estar atento aos desastres ocorridos como em Bonito e outras regiões.

“Estou acompanhando toda a situação das chuvas e de seus estragos na região sudoeste e sul do nosso estado, principalmente na região de Bonito, atingida por intensas chuvas na noite de ontem. Determinei às nossas equipes de governo que adotem medidas rápidas para que o sul-mato-grossense sofra o menor impacto possível, pois a vida das pessoas é o que importa para nós, e não iremos nos furtar de dar o suporte necessário a quem precise.”

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, durante toda a manhã de sábado (25), choveu cerca de 71,4mm, causando diversos pontos de alagamento no município. Guias turísticos precisaram auxiliar os bombeiros que retiraram pessoas que ficaram presas em locais alagados.

