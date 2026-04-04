Eleições 2026: Cabo Daciolo anuncia pré-candidatura à Presidência da República

“Sou hoje um pré-candidato à Presidência da República. Peço para você orar pelo presidente nacional do partido, que é o Antônio Carlos Massarollo, e pelo vice-presidente nacional, que é o Fábio Dias de Freitas. Nesse exato momento, eles estão sofrendo pressão para pararem a nossa campanha. E eu peço que devamos orar pela vida deles, eles precisam de oração nesse momento”, afirmou em publicação nas redes sociais.