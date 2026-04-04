Eleições 2026: Cabo Daciolo anuncia pré-candidatura à Presidência da República

O ex-deputado federal Cabo Daciolo anunciou, neste sábado (4), sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições deste ano. O bombeiro militar e pastor evangélico filiou-se ao Mobiliza – antigo Partido da Mobilização Nacional (PMN).
O movimento contraria uma decisão do fim de março, em que revelou durante evento do partido Solidariedade a intenção em concorrer a uma vaga no Senado Federal pelo Amazonas. Com a mudança, Daciolo pediu “orações” à cúpula do Mobiliza pelo que seria uma tentativa de barrar sua campanha:
“Sou hoje um pré-candidato à Presidência da República. Peço para você orar pelo presidente nacional do partido, que é o Antônio Carlos Massarollo, e pelo vice-presidente nacional, que é o Fábio Dias de Freitas. Nesse exato momento, eles estão sofrendo pressão para pararem a nossa campanha. E eu peço que devamos orar pela vida deles, eles precisam de oração nesse momento”, afirmou em publicação nas redes sociais.
Nas eleições presidenciais de 2018, Cabo Daciolo foi o sexto candidato melhor posicionado no primeiro turno, com 1.348.323 votos (1,26% dos votos válidos). Com isso, o então deputado federal ficou a frente de Henrique Meirelles, Marina Silva e Alvaro Dias, conhecidos nomes da política nacional, e de Guilherme Boulos, representante em ascensão da esquerda.
Após confirmar sua pré-candidatura para as eleições de 2026, Daciolo publicou uma foto com o desembargador William Douglas, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). “O convite já está pronto! Meu futuro ministro da Justiça”, afirmou.
Por SBT News