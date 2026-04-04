Operação cumpre mandados e mira suspeitos de matar jovem em disputa de facções

A Polícia Civil cumpriu seis mandados de busca e apreensão durante a operação “Expurgo”, que investiga o assassinato de Alexandre Alves de Souza, conhecido como “Pelego”, ocorrido no dia 20 de março. A ação foi realizada por equipes das delegacias de Pedro Gomes e Sonora.

Durante a operação, foram recolhidas novas provas e a Justiça decretou a prisão de dois suspeitos de envolvimento no crime. Eles seguem foragidos.

Até o momento, três adolescentes já foram apreendidos por participação no homicídio. Segundo a investigação, o grupo agiu de forma organizada, com divisão de tarefas na execução.

Alexandre foi morto após homens encapuzados invadirem a casa de um conhecido, no bairro Gaspar Oliveira, onde ele estava. A vítima foi atingida por vários disparos e morreu no local. Os autores fugiram em seguida.

A principal linha de investigação aponta que o crime foi motivado por disputa entre facções criminosas na região norte do Estado.

Além dos menores apreendidos, um quarto suspeito, maior de idade e apontado como um dos executores, também está foragido.

A operação é a primeira fase da investigação, que segue em andamento para localizar os envolvidos e desarticular grupos criminosos que atuam na região.