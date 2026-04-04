Suspeito de provocar incêndio milionário em indústria é preso em Aparecida do Taboado

Um jovem de 20 anos foi preso na manhã deste sábado (4), em Aparecida do Taboado, suspeito de ser o responsável pelo incêndio que destruiu parte de uma indústria de brinquedos e embalagens no município.

A prisão foi realizada por investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, por volta das 6h, na Rua Guanabara.

O incêndio aconteceu no dia 28 de março e atingiu a empresa Gala/Pais e Filhos, causando prejuízo estimado em milhões de reais. O caso gerou grande repercussão na cidade, já que a empresa é uma das principais geradoras de emprego na região.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram logo após o ocorrido, com análise de imagens de câmeras de segurança e apoio do setor de tecnologia da empresa. Os levantamentos apontaram que o fogo teria sido provocado de forma criminosa.

Com base nas provas, a polícia solicitou a prisão do suspeito, que foi autorizada pela Justiça após parecer favorável do Ministério Público.

O jovem foi levado para a delegacia e confessou o crime durante depoimento.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e possíveis motivações do incêndio.