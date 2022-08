Homem se irrita e atira contra crianças na rua

Um homem de 38 anos foi preso na noite deste domingo (14) após ameaçar crianças com uma arma. no bairro Vila Silvia Regina, em Campo Grande. O caso ocorreu após as crianças tocarem a campainha da casa do suspeito. Uma arma e munições foram apreendidas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os próprios moradores fizeram a denúncia, por volta das 20h30m no domingo. As testemunhas relataram que ao passar com crianças na frente da casa do autor, o homem não teria gostado dos barulhos que as crianças fizeram e saiu de dentro de sua casa para gritar com as mesmas, dizendo palavras de baixo calão.

As pessoas voltaram a se deslocar na rua normalmente quando, após algumas quadras, perceberam que um veículo, de marca Honda Civic, era conduzido pelo homem, que tirou uma arma de fogo e efetuou dois disparos para o alto.

As equipes se dirigiram até o endereço e localizaram o autor e o veículo descrito pelas testemunhas. O homem confirmou ter participado da discussão com os outros moradores e relatou ter perseguido as vítimas com o objetivo de ameaça-las mas, negou ter feito os disparos.

O homem foi preso em flagrante. Após revista na casa, a polícia encontrou um revólver calibre 22. com numeração raspada e 10 munições, sendo 7 intactas e três capsulas deflagradas e em um pote de plástico havia também mais 4 quatro munições de calibre .22.

Depois que a arma foi encontrada o autor confirmou os disparos para o alto, com o intuito de ameaçar as vítimas, após que estas tocaram a campainha de sua residência. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na qualidade de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação rapado, suprimido ou adulterado e disparo de arma de fogo.