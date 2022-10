Eleições 2022: Novas urnas são enviadas para o exterior

Com o objetivo de substituir 95 urnas que apresentaram algum tipo de defeito no 1° turno, a Justiça Eleitoral enviou 220 novas urnas eletrônicas para os eleitores que irão votar no exterior neste 2° turno, que será realizado dia 30 de outubro. A medida é do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Distrito Federal, órgão responsável pelas zonas eleitorais fora do país.

As 220 urnas irão substituir as 95 que apresentaram problemas durante o 1° turno, que ocorreu dia 2 de outubro. Já os 125 equipamentos restantes serão distribuídos pelas seções eleitorais no exterior se mais equipamentos apresentarem problemas no funcionamento. A medida visa impedir o uso de cédulas de papel, que poderia atrasar a apuração dos resultados.

As urnas serão distribuídas nas secções eleitorais da Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Japão, Portugal, Inglaterra, Moçambique, Nova Zelândia e Suíça.

No exterior, mais de 697 mil pessoas estão aptas para votar, apresentando um aumento de 39,21% em relação a 2018. A votação ocorre em 100 países e conta com mais de 990 urnas eletrônicas.

Os locais com a maior quantidade de brasileiros que podem votar neste 2° turno para Presidente do Brasil são Lisboa, Miami e Boston, com 45.273, 20.189 e 37.159 eleitores cadastrados. Já os locais com os menores números são Estados Unidos, Japão e Portugal.

