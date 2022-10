Mais de 70 locais seguem abertos para vacinação na Capital

Para quem pretende se vacinar ou levar os pequenos para completar a carteirinha de vacinação, a prefeitura de Campo Grande mantém mais de 70 locais abertos durante o dia para vacinação de todas as doses do calendário, incluindo poliomielite, influenza e Covid-19.

Ao todo, são 73 UBS (Unidade Básica de Saúde) e USF (Unidade de Saúde da Família) abertas de segunda a sexta-feira para vacinação. Aos sábados e feriados são abertas unidades de referência e realizadas ações extramuros e itinerantes em espaços de grande circulação de pessoas, como shoppings, por exemplo.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) busca mobilizar e conscientizar a população sobre a importância da vacinação, sobretudo contra a poliomielite em razão do risco de reintrodução da doença diante do baixo índice de cobertura vacina . As ações de vacinação nas EMEIS (Escolas Municipais Infantis), também têm sido intensificadas com o apoio das unidades de saúde.

Oficialmente, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite foi encerrada no dia 30 de setembro. No entanto, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) expediu comunicado estabelecendo o prazo até o dia 31 de outubro para que os municípios possam fazer o registro das doses aplicadas.

Atualmente, a cobertura vacinal entre crianças de 1 a 4 anos é de 28%. Ou seja, do público estimado em 57,4 mil crianças, apenas 16,3 mil foram vacinadas. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é que 95%.