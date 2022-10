Valor da Produção Agropecuária deve chegar a R$ 71,7 bilhões neste ano

Com o resultado, MS fica em 7° lugar no ranking nacional

O VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) de Mato Grosso do Sul deve encerrar o ano em R$ 71,708 bilhões, sendo 6% de toda a produção, segundo dados do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Com o resultado, o Estado fica em 7° lugar no ranking nacional. Para a pecuária de Mato Grosso do Sul, a previsão é de R$ 21,2 bilhões.

Os três primeiros lugares são ocupados por Mato Grosso, com R$ 214,7 bilhões; Paraná, R$ 141,4 bilhões; e São Paulo, R$ 138,4 bilhões.

O economista do Sindicato Rural de Campo Grande, Staney Barbosa Melo, explica que a pecuária tem uma importância basilar para a economia e para a sociedade de MS, não só pelos resultados econômicos que entrega, mas, também, pelas características regionais, a história, cultura e o legado.

“A atividade pecuária se reflete nos números de nossa economia, isso porque em 2021, o Estado exportou para fora US$ 1,3 bilhões em carnes dos mais variados tipos, exceto pescados que representa 6,57% dos US$ 19,86 bilhões exportados em carnes, pelo Brasil. O que chama atenção também é a representação que a pecuária tem no total das exportações agropecuárias no Estado”, explica Melo.

Além disso, ainda de acordo com o economista, no ano passado, a atividade representou sozinha 26,18% do montante arrecadado com as exportações agropecuárias de Mato Grosso do Sul, que somaram US$ 4,99 bilhões. “Dessa forma, a atividade pecuária é a segunda maior fonte geradora de valor, decorrente das exportações, do nosso agronegócio, ficando atrás apenas do complexo de soja.”

Ainda de acordo com Staney, com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Estado possui 19 milhões de bovinos.

“Não é por menos que os dados de 2022 divulgados pelo IBGE mostram que nosso Estado possui 19 milhões de bovinos em seus rincões, representando sozinhos 8,73% do rebanho do país. Tudo isso mostra a importância e a pujança atrelada à pecuária de Mato Grosso do Sul”, finaliza.

Brasil

No Brasil, o VBP atingiu R$ 1,188 trilhão neste ano. As lavouras, com crescimento real de 0,9%, representam R$ 821,2 bilhões, e a pecuária R$ 367,6 bilhões, com recuo de -3,8%.

O algodão se destaca com aumento de 26,2% no VBP; o café, com 31,3%; o feijão, com 7,8%; o milho, com 12,9%; e o trigo, com 37,8%.

O valor das exportações de carne, de janeiro a agosto, entre 2021 e 2022, aumentou 30,4% em dólares, e o café teve alta de 54,3%.

No ranking dos produtos no VBP estão soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão. Estes são responsáveis neste ano por 83,7% do VBP das lavouras.

Em se tratando das regiões, em primeiro está o Centro-Oeste, com R$ 394,7 bilhões. Em seguida está Sudeste (R$ 296,6 bilhões); Sul (R$ 280,7 bilhões); Nordeste (R$ 113,6 bilhões); e Norte (R$ 75,9 bilhões).

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

