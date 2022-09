Eleições 2022: desistências de candidaturas ultrapassam as de 2018

Com o prazo se encerrando nesta segunda (12), para que a Justiça Eleitoral julgue todos os registros de candidatura, o número de desistências para a disputa das Eleições de 2022 alcançaram 799, superando a quantidade de 2018, que chegou a 770.

Esse número representa 25% de todas as candidaturas consideradas inaptas. Até agora, 876 (51,35%) candidatos tiveram o pedido de registro negado pela Justiça Federal, por não atenderem os critérios da legislação eleitoral ou por apresentarem algum impedimento.

Outros motivos para a candidatura não ser aceita pode ser a falta de comprovação de apoio partidário necessário, como aconteceu com Pablo Marçal. Ou então ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa, igual Roberto Jefferson, que foi condenado no caso do Mensalão. Os dois queriam concorrer à Presidência da República.

Um outro motivo pode ser a cancelação do registro pelo próprio partido, que ocorreu 13 vezes até o momento. Pode ser possível também que o pedido não seja nem conhecido peka Justiça Eleitoral, geralmente por alguma irregularidade que impede o seu julgamento, coisa que aconteceu em 15 registros.

Ou então o candidato apenas morreu. Isso aconteceu com 3 candidatos, todos disputando o cargo de deputado federal. São eles, Ilson Baiano (Solidariedade-BA), que morreu de causas naturais não declaradas; Adair Ferreira de Souza (Patriota-RO), que teve um ataque cardíaco; e Antonio Weck (PSC-RS), que morreu em acidente de trânsito na BR-116.

Mas em todos os casos, o partido ou federação em questão devem apresentar em até 10 dias corridos um substituto para o candidato.

Até a tarde deste domingo (11), 2.515 candidaturas aguardam para serem julgadas. O prazo se encerra nesta segunda (12), porém ele pode ser estendido em situações complexas.

