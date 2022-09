Candidata do PROS renuncia após partido trocar presidenciável

Débora Ibrahin (PROS MS), candidata a deputada federal protocolou o pedido de renúncia de sua candidatura no último final de semana alegando não compactuar com a decisão do partido em apoiar outro presidente que não o Jair Bolsonaro.

Este ano o número de candidatos que desistiram da disputa nas Eleições 2022 já chegou a 799, superando a quantidade de desistentes nas eleições gerais de 2018, quando 770 candidatos abandonaram a campanha.

“O partido decidiu apoiar um candidato que não é o nosso. A minha camisa é verde e amarela, e nunca será vermelha, e eu não posso contrariar tudo o que sempre defendi junto aos meus eleitores. A minha lealdade é com Deus e o nosso país. Deus acima de tudo. Eu resolvi renunciar a minha candidatura depois de muito pensar.”, justificou a candidata.

Neste ano, há um recorde de pedidos de registro de candidatura em eleições gerais, que chegou 29.163. Desses, a Justiça Eleitoral já deferiu ao menos 24.440.

O prazo para que a Justiça Eleitoral julgue todos os pedidos se encerra hoje (12), incluindo recursos. Não raro, porém, esse prazo pode ser extrapolado em situações complexas, em que o candidato pode inclusive recorrer à Justiça comum para garantir seu nome na urna, nas chamadas candidaturas sub judice, ou seja, com pendências judiciais.

