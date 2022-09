Eleições 2022: Confira a agenda dos candidatos à Presidência

As eleições de 2022 ocorrem no dia 2 de outubro. No Brasil, 12 candidatos disputam o cargo de presidente e durante a campanha eleitoral cumprem agenda em diferentes regiões do país.

Confira a agenda:

Ciro Gomes (PDT): A partir das 10h o candidato se encontra com Associação Brasileira de Fintechse em São Paulo; às 11h, Ciro se reune com representantes do Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde); e às 20h, será entrevistado no Programa do Ratinho.

Constituinte Eymael (DC): Às 16h participa de evento da campanha, em Pinheiros, São Paulo.

Felipe D’Avila (Novo): às 12h30 o candidato almoça com empresários, às 13h30 se reune com líderes sindicais e às 17h30 se encontra com apoiadores na Associação Médica de Belo Horizonte. Todos eventos ocorrem em Belo Horizonte.

Jair Bolsonaro (PL): Não divulgou agenda de campanha nesta segunda-feira.

Léo Péricles (UP): O candidato do Unidade Popular cumpre agenda em Minas Gerais. Às 17h, participará de agitação com carro de som, junto a correligionários. Às 19h, segue para plenária aberta.

Lula (PT): o ex-presidente cumpre agenda em São Paulo às 9h, no encontro com candidatos à Presidência da República em outras eleições.

Padre Kelmon (PTB): Durante a manhã o candidato se reune com padres e pastores apoiadores da campanha, em São Paulo. Já a tarde, ele almoça com religiosos.

Simone Tebet (MDB): A MDbista participa de sabatina do Estadão às 10h,, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Às 15h, estará na “Caminhada da Esperança”, em São Vicente, Baixada Santista.

Sofia Manzano (PCB): As 6:30h visita o canteiro de obras do hospital da UECE (Universidade Estadual do Ceará); às 8h segue para panfletagem no campus Itaperi da UECE; às 9h visita à ocupação Carlos Marighella; às 11h, participa de live com Breno Altman; às 14h, integra a roda de conversa, na UFC (Universidade Federal do Ceará); às 17h participa de entrevista coletiva, na sede do jornal O Poder Popular; às 19h, segue para um debate sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais na UNE (União Nacional dos Estudantes) de Fortaleza.

Soraya Thronicke (União): em São Paulo, às 9h, se encontra com dirigentes do Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo). Nesta ocasião, a candidata recebe documento com sugestões e reivindicações do setor. Às 9h30, tem reunião marcada com as equipes de comunicação e marketing da campanha eleitoral; às 13h, concede entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan; às 15h45, segue para entrevista na TV Folha; às 19h, grava propaganda eleitoral gratuita.

Vera Lucia (PSTU): Participa de caminhada pelo centro de Salvador às 11h; concede entrevista ao vivo à revista Carta Capital às 15h,, com transmissão pelo YouTube; às 18h, participa de debate na UFBA (Universidade Federal da Bahia).

Com informações da Agência Brasil.