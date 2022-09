PMA realiza soltura de sucuri de 2,5 metros

A Polícia Militar Ambiental de Dourados realizou a soltura de uma sucuri de 2,5 metros, na tarde de ontem (18). O animal consumia todas as aves que um idoso cuidava em seu sítio. A cobra estava saudável e foi solta em uma área de manancial.

A Polícia Ambiental recebeu uma solicitação do idoso, de 67 de anos, morador de uma região conhecida como Panambi, paralela à rodovia do Alto Café. Ele pedia para que mudassem a localização de uma sucuri de 2,5 metros, pois ela se alimentava de seus gansos, galinhas e patos há meses. Essas aves eram abatidas por ele para sua alimentação.

O morador havia capturado a serpente e acionou à PMA, que quando chegou, verificou o pato que a sucuri havia abatido. A equipe orientou o idoso, de que ele não poderia ter feito a captura do animal, tendo em vista que depende de autorização do órgão ambiental, bem como sobre os riscos de sua atitude e que deveria ter acionado os órgãos públicos. O animal estava sadio e foi colocado em uma caixa de contenção e solto em uma área de manancial e vegetação distante do local.

O animal silvestre da espécie Eunectes notaeus (sucuri-amarela) tinha mais 2,5 metros de comprimento.

